В Samsung извинились перед заболевшими раком сотрудниками

Компания призналась, что не оценила риски для здоровья работников и пообещала выплатить денежную компенсацию.

Президент и исполнительный директор компании Samsung Ким Ги Нам официально извинился перед сотрудникам, которые получили онкозаболевания из-за вредных условий работы. Об этом сообщает Рёнхап.

— Компания не контролировала целиком потенциальные риски для здоровья на линии производства чипов и жидкокристаллических дисплеев, — признал Ким Ги Нам.

Дети сотрудников были рождены с болезнями, так как болеют их родители. Семьям заболевших выплатят компенсацию в $132 тысячи. У них глава компании также попросил прощения.

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