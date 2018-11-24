В Samsung извинились перед заболевшими раком сотрудниками

Президент и исполнительный директор компании Samsung Ким Ги Нам официально извинился перед сотрудникам, которые получили онкозаболевания из-за вредных условий работы. Об этом сообщает Рёнхап.
— Компания не контролировала целиком потенциальные риски для здоровья на линии производства чипов и жидкокристаллических дисплеев, — признал Ким Ги Нам.
Дети сотрудников были рождены с болезнями, так как болеют их родители. Семьям заболевших выплатят компенсацию в $132 тысячи. У них глава компании также попросил прощения.
Ранее главный онколог Минздрава рассказал, сколько россиян больны раком.
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