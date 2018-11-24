В Польше против украинца возбудили дело из-за трезубца на автомобиле

Один из местных жителей сделал замечание водителю за наклейку с красным символом на чёрном фоне.

В Польше в отношении преподавателя Львовской политехники Ивана Кульчицкого возбудили дело из-за красно-чёрного трезубца на авто. Об этом сам подозреваемый написал в своём "фейсбуке".

— Наc по дороге заблокировал польский хам, которому не понравилась украинская символика на нашей машине. Вызвали местную полицию, для которой ситуация стала определённым "менингитом", — написал Кульчицкий.

17 ноября в польском городе Перемышль местный житель перекрыл дорогу украинцу, сделал замечание по поводу наклейки и потребовал снять её. После отказа со стороны Кульчицкого поляк вызвал полицию. Правоохранители сообщили водителю о нарушении польского законодательства.

Как сообщает издание Nowiny 24, полиция возбудила дело против Кульчицкого.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете "бандеровской идеологии". Он предусматривает наказание в виде штрафа или тюремного заключения за отрицание Волынской резни, преступлений украинских националистов или публичное одобрение "идей Степана Бандеры".