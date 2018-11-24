Пять кандидатов примут участие в выборах губернатора Приморья

За пост губернатора Приморья на предстоящих выборах поборются пять кандидатов: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко в качестве самовыдвиженца, Игорь Степаненко от партии "Патриоты России", Алексей Тимченко от Партии роста и Роза Черемис от партии "За женщин России". Об этом сообщила глава краевого избиркома Татьяна Гладких.

По её словам, другие претенденты представили в комиссию документы с недостаточным количеством подписей муниципальных депутатов или граждан. Всего, как уточнила Гладких, в регистрации было отказано 14 кандидатам. Она также отметила, что практически все решения члены избиркома принимали единогласно.

Напомним, избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы губернатора края состоятся 16 декабря.