Эксперты назвали главные риски для российской экономики в 2019 году

В 2019 году рост российского ВВП замедлится до 1,3%, в 2020-м ускорится до 1,6%, а в 2021-м составит 1,9%. По данным экспертов Центра развития НИУ ВШЭ, на развитие экономики негативно повлияют снижение цен на нефть, замедление роста экспорта, а также повышение ставки НДС, сообщает РБК. Отмечается, что основные риски для роста экономики придутся на 2019 год.

Согласно базовым данным Минэкономразвития, в 2020 году экономика нашей страны будет расти на 2%, а начиная с 2021 года темпы роста ВВП достигнут 3%.

Как писал Лайф, ранее Центробанк подготовил три сценария развития российской экономики на три года.