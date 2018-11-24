Украина готовит проект резолюции по Азовскому и Чёрному морям для ООН

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Украина готовит проект резолюции по Азовскому и Чёрному морям для ООН

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Фото:© РИА Новости

Киев периодически заявляет, что Москва якобы наращивает военное присутствие в этих морях.

Украина планирует в декабре в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН вынести проект резолюции о "милитаризации" Россией Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Екатерину Зеленко.

Киев периодически обвиняет Москву в намерении "милитаризировать" Азовское и Чёрное моря.

Российский МИД считает такие заявления надуманными. Замминистра Григорий Карасин ранее отметил, что ситуация "ровно обратная". Украина занимается военными приготовлениями при поддержке США на Азовском море. У России же нет никаких планов по созданию в регионе военной базы.

Так, накануне украинская армия провела учения на побережье Азовского моря.

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