Десятки человек утонули в автобусе, упавшем в канал в Индии

Читайте также

Десятки человек утонули в автобусе, упавшем в канал в Индии

4

Фото: © Jantakareporter

Местные жители с помощью верёвок пытались вытащить транспортное средство из воды.

По меньшей мере 25 человек утонули в пассажирском автобусе, который упал в канал в южном индийском штате Карнатака. Как сообщает телеканал NDTV, среди погибших пятеро детей.

По версии полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего машина повалилась на бок и рухнула в идущий вдоль дороги канал. Выбраться из автобуса самостоятельно удалось не всем пассажирам. На помощь им пришли местные жители. Некоторые пытались с помощью верёвок вытащить транспортное средство из воды, а другие тем временем спасали людей.

<p>Фото: © <a href="https://en.dhwanionline.com/at-least-15-killed-as-bus-falls-into-canal-in-karnatakas-mandya-toll-likely-to-rise/" target="_blank">Dhwanionline</a></p>

Всего в автобусе находилось 30–35 пассажиров. Нескольких удалось спасти, 25 человек погибли. Их тела уже достали из транспортного средства.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×