Десятки человек утонули в автобусе, упавшем в канал в Индии

Местные жители с помощью верёвок пытались вытащить транспортное средство из воды.

По меньшей мере 25 человек утонули в пассажирском автобусе, который упал в канал в южном индийском штате Карнатака. Как сообщает телеканал NDTV, среди погибших пятеро детей.

По версии полиции, водитель не справился с управлением, из-за чего машина повалилась на бок и рухнула в идущий вдоль дороги канал. Выбраться из автобуса самостоятельно удалось не всем пассажирам. На помощь им пришли местные жители. Некоторые пытались с помощью верёвок вытащить транспортное средство из воды, а другие тем временем спасали людей.

Всего в автобусе находилось 30–35 пассажиров. Нескольких удалось спасти, 25 человек погибли. Их тела уже достали из транспортного средства.