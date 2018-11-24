Рогозин пошутил про способность "Роскосмоса" выиграть "маленькую войну"

Он рассказал про обширный авиапарк государственной корпорации, в который входят в том числе 10 Л-39.

"Роскосмос" готов выиграть "маленькую войну", так как имеет у себя 10 боевых самолётов. Об этом пошутил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения компании "Российские космические системы".

— У нас 10 истребителей. Реальных истребителей, — отметил Рогозин, перечисляя весь большой авиапарк госкорпорации.

— Для подготовки космонавтов, — пояснил глава "Роскосмоса". — Но, в принципе, если надо, маленькую войну мы готовы выиграть.

Рогозин пояснил, что речь идёт об Л-39 — учебно-тренировочных самолётах, которые, однако, стоят на вооружении десятков стран.

Напомним, Рогозин также сегодня ответил на вопрос, были ли американцы на Луне.