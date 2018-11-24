Лавров обвинил США в подстёгивании военной деятельности у границ России в Европе

Российский министр напомнил об ограничениях и потерях, которые терпят европейские страны, в то время как Штаты никаких потерь не несут.

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил США в том, что Штаты подстёгивают опасную военную деятельность у российских границ в Европе, причём заложницей такой подрывной политики становится безопасность европейцев. Такую позицию министр высказал в интервью португальской газете Publico.

Лавров также назвал причины кризиса, развернувшегося на Украине. По мнению главы российского МИД, за этим стоят геополитические игры Штатов и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепота бюрократии ЕС. При этом министр подчеркнул, что этот кризис не только "обрушил атмосферу доверия", которую на протяжении многих лет создавали ответственные лидеры России и ключевых государств Европы, но и стал причиной многомиллиардных убытков, а нынешняя украинская власть ведёт войну против собственного народа.

— США же не несут никаких потерь, — подчеркнул Лавров. — Более того, пользуются ситуацией для подстёгивания опасной военной деятельности вблизи российских границ.

Напомним, отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. После обвинений во вмешательстве, Запад ввёл в отношении РФ санкции. Как писал Лайф, ранее Лавров заявил, что Москва не будет умолять отменить антироссийские санкции.