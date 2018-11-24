Турция предостерегла США от размещения наблюдательных пунктов на севере Сирии

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Турция предостерегла США от размещения наблюдательных пунктов на севере Сирии

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Фото: © Twitter/ Navy Times

По мнению министра обороны республики, подобная практика осложнит ситуацию в и так непростом регионе.

Анкара выразила обеспокоенность в связи с намерением США разместить наблюдательные пункты на севере Сирии неподалёку от турецкой границы. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

— Я думаю, что подобная практика осложнит ситуацию в и так непростом регионе. Мы передали свою обеспокоенность американским партнёрам, — цитирует министра телеканал TRT.

Хулуси подчеркнул, что "военнослужащие Турции примут все необходимые меры для обеспечения безопасности на границе с Сирией".

Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил 21 ноября о намерениях Соединённых Штатов разместить несколько наблюдательных пунктов у сирийско-турецкой границы. По утверждению главы военного ведомства, они будут созданы для того, чтобы информировать Анкару о передвижениях террористов в эту республику из Сирии.

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