Харингтон прокомментировал заявление звезды "Дома-2" о сексе с ним

Ранее Власова выложила "голое" фото Джона Сноу, рассказав об их совместной ночи, проведённой в Люксембурге.

Представитель звезды сериала "Игра престолов" Кита Харингтона назвал ложью заявление экс-участницы "Дома-2" Ольги Власовой об интимной связи с женатым артистом. Комментарий относительно скандала он дал порталу ET Canada.

— Утверждения в этой истории полностью ложны. Кит никогда даже не был в Люксембурге, и он никогда не встречался с Ольгой Власовой, — подчеркнул собеседник портала.

Ранее бывшая участница "Дома-2" рассказала, что провела ночь в одном из отелей Люксембурга с актёром, сыгравшим Джона Сноу. В подтверждение Власова выложила "голое" фото человека, похожего на Харингтона. При этом девушка призналась, что в интимном плане кумир её разочаровал.