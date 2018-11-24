В РПЦ заявили, что действия властей Украины ведут к нарастанию противостояния

В пресс-службе Московского патриархата заявили, что украинских священнослужителей вызывали в СБУ.

Действия властей Украины по отношению к представителям канонической Украинской православной церкви Московского патриархата ведут к нарастанию противостояния внутри страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священника Александра Волкова.

— Власти действуют по самому худшему сценарию, настраивая против себя граждан, верующих украинской церкви, все эти притеснения приведут к возрастанию противостояния в украинском обществе, — сказал Волков.

По словам пресс-секретаря, украинских представителей епископата и духовенства вызывали в СБУ, а Церковь лишали решением суда собственности.

Напомним, Минюст Украины отменил передачу сооружений в пользование УПЦ МП, однако в Церкви заявили, что это не лишает их права пользования монастырями.