Во Владивостоке скончался бывший секретарь Союза журналистов России

Известный журналист Приморья и бывший секретарь Союза журналистов России Александр Копейка умер во Владивостоке после продолжительной болезни. Об этом сообщила администрация края.
— Мы потеряли очень достойного, цельного, яркого человека, чья судьба стала частью истории нашего края. Александр Копейка останется легендой приморской журналистики, — сказал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, чьи слова приводит администрация.
Александр Копейка прошёл путь от корреспондента до заместителя председателя приморского комитета по телевидению и радиовещанию. Он работал на радиостанции "Тихий океан", потом был избран народным депутатом Верховного совета РФ от Приморского края. Занимал должность заместителя председателя комитета по СМИ, участвовал в разработке законодательства в области телерадиовещания. В 1993–2000 годах Копейка работал в составе Судебной палаты по информационным спорам при президенте РФ.
Напомним, накануне скончался автор слов "Прощания славянки" Аркадий Федотов.
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