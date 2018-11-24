"Последний шанс для бабуси". В Киеве появились билборды с антирекламой Тимошенко

Нелестные лозунги в адрес лидера "Батьковщины" сопровождаются словами "Новый курс Украины".

В Киеве появились билборды с антирекламой лидера украинской партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко. Как сообщает портал "Страна.ua", плакаты с фотографиями политика и провокационными лозунгами были замечены на улицах города ещё накануне — 23 ноября.

На них не самые удачные снимки Тимошенко, на которых она к тому же искусственно состарена. Причём создаётся впечатление, что на щеке лидера партии есть большая бородавка. Надписи же, которые похожи на агитационные, гласят: "2019 — последний шанс для бабуси", "Подняла цену на газ в 2008-м. Подниму в 2019-м".

Нелестные лозунги сопровождаются словами "Новый курс Украины". На билбордах также даётся ссылка на сайт одноимённого форума, который Тимошенко проводила в Киеве.

Как писал Лайф, лидер "Батьковщины" намерена баллотироваться на пост президента Украины. Сейчас она возглавляет рейтинг политиков, за которых готовы проголосовать граждане. За нынешнего президента Украины Петра Порошенко проголосовать готовы лишь 5% страны. Ранее бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Тимошенко сейчас — главный претендент на пост главы государства на Украине.