В Свердловской области школьник застрелил сверстника из-за шутки

По данным СК, один подросток не смог выгнать другого из своего дома и достал ружьё.

Школьник в посёлке Верхняя Синячиха в Свердловской области убил сверстника из охотничьего ружья. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Отмечается, что между подростками возникла ссора из-за шуток в адрес одного из них. Школьник хотел выгнать обидчика из своего дома, но не смог. Он достал охотничье ружьё и выстрелил в знакомого.

— Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, с целью принятия мер по недопущению подобных фактов впредь, — сказали в СК.

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