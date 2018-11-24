Умерла театральный критик и педагог Инна Вишневская

С 1953 года она была членом Союза писателей СССР, под её авторством выпущено более тысячи работ.

На 94-м году жизни скончалась Инна Вишневская, театральный критик, педагог в Российском институте театрального искусства (ГИТИС) и Литературном институте имени Горького и доктор искусствоведения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ректора ГИТИСа Григория Заславского.

— Инна Люциановна умерла. Прощание состоится в понедельник, пока родные определяют место и время, — сказал Заславский.

В 1947 году Вишневская окончила ГИТИС, с 1953 года входила в Союз писателей СССР. Под её авторством опубликованы тысячи работ, а героями её очерков становились Николай Гоголь, Иван Тургенев, Алексей Арбузов, Константин Симонов и многие другие