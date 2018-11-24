Лукашенко призвал подойти к выборам так, чтобы в умах людей не было альтернативы

Лидер Белоруссии, однако, заверил, что альтернативные кандидаты в депутаты и президенты будут.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал чиновникам работать так, чтобы жители проголосовали на будущих президентских и парламентских выборах за представителей от власти. Об этом он заявил, назначая нового председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, сообщает belta.by.

— Я это никогда не скрывал и не скрываю: это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру, — сказал Лукашенко. — Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы.

Белорусский лидер при этом отметил, что, безусловно, альтернативные кандидаты в депутаты и президенты будут.

Накануне Белоруссия решила привлечь госзаймы на $2 млрд.