Умер дедушка Хабиба Нурмагомедова

Скончался дедушка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщил менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз в "Инстаграме".

— Мы принадлежим Богу, и мы к Нему возвращаемся, — написал Али Абдель-Азиз. О причинах и обстоятельствах смерти родственника бойца смешанных единоборств менеджер не сообщил.

Хабиб Нурмагомедов ранее говорил, что дедушка поддерживал его во время боя с ирландцем Конором Макгрегором. Сразу после возвращения на родину после победы на турнире UFC 223 боец отправился к деду и надел на него свой чемпионский пояс.