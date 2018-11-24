В ЦОДД ответили на сообщения о падении части здания на дорогу

В центре также уточнили, что информации о падении здания на дорогу им не поступало.

В Центре организации дорожного движения прокомментировали сообщения о падении части здания на дорогу на северо-востоке Москвы и заявили, что машины едут свободно, никаких осложнений не наблюдается. Об этом представители ЦОДД сообщили в беседе с РИА "Новости."

— Проезжая часть свободна, затруднений нет, — рассказали в ЦОДД.

В центре также уточнили, что информации о падении здания на дорогу им не поступало.

Ранее очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором многоэтажный бизнес-центр "Северянин" в Москве сложился как карточный домик.