Захарову рассмешила опечатка Порошенко про "гибридную войну" России

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Захарову рассмешила опечатка Порошенко про "гибридную войну" России

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Мария Захарова. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Свой комментарий она разместила в "Фейсбуке" и попросила уточнить украинского лидера, что же значит "гидридная война".

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала опечатку президента Украины Петра Порошенко в Твиттере в словах "гибридная война".

— Поздравляю. Теперь Россия ведёт против Украины не гибридную, а гиДридную войну. Гидра — новое "оружие Кремля"?— пошутила Захарова у себя на странице в "Фейсбуке".

<p>Твит в микроблоге Петра Порошенко</p>

Дипломат также попросила Порошенко уточнить высказывание о террористах, которые якобы подготовлены в "таборах Ростова и Курска". Она попросила указать, где именно, чтобы не обиделся глава МИД Украины Павел Климкин. Он имеет курское происхождение.

Ранее Захарова отреагировала на новые видео из Солсбери, назвав эти кадры свидетельством неизвестно чего.

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