Адвокат дознавательницы из Уфы впервые высказалась по делу об изнасиловании

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Адвокат дознавательницы из Уфы впервые высказалась по делу об изнасиловании

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Представительница потерпевшей заявила, что главным сейчас является то, что виновные находятся за решёткой.

Адвокат 23-летней дознавательницы из Уфы впервые высказалась по делу об изнасиловании. По словам Ирины Валиевой, стороне обвинения "ничего не надо ни от кого".

— У нас всё нормально — мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное, — приводит её слова "ГТРК Башкортостан".

От дальнейших комментариев Валиева отказалась.

<p>Фото: Соцсети</p>

Напомним, трое полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке. Ранее они были уволены и сейчас находятся под арестом. Как ранее писал Лайф, один из обвиняемых предоставил видеоалиби.

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