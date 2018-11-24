Адвокат дознавательницы из Уфы впервые высказалась по делу об изнасиловании

Адвокат 23-летней дознавательницы из Уфы впервые высказалась по делу об изнасиловании. По словам Ирины Валиевой, стороне обвинения "ничего не надо ни от кого".
— У нас всё нормально — мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное, — приводит её слова "ГТРК Башкортостан".
От дальнейших комментариев Валиева отказалась.
Напомним, трое полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке. Ранее они были уволены и сейчас находятся под арестом. Как ранее писал Лайф, один из обвиняемых предоставил видеоалиби.
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