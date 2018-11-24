Опубликовано видео синхронной посадки новейших Су-57

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Опубликовано видео синхронной посадки новейших Су-57

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Телеканал "Звезда" опубликовал кадры синхронной посадки двух многофункциональных российских истребителей пятого поколения Су-57. Видео было снято с рампы военно-транспортного самолёта Ан-12.

На кадрах видно, как истребители садятся на взлётно-посадочную полосу аэродрома и выпускают тормозные парашюты.

Ранее Лайф публиковал видео с манёврами новейших Су-57. Также сообщалось, что новейшие истребители "Сухого" будут оснащены гиперзвуковым оружием.

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