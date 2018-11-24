Лавров назвал опрометчивым шагом выход США из Договора о РСМД

Глава МИД подчеркнул, что документ служил гарантом международной, региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности будет опрометчивым шагом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

— Нашу позицию в отношении намерения Соединённых Штатов мы не раз излагали. Мы считаем, что это будет весьма и весьма опрометчивым шагом, — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что договор многие десятилетия служил одним из краеугольных камней международной, региональной и глобальной безопасности и стабильности.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Американский лидер обвинил РФ в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Ранее Лавров назвал недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США.