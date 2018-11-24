Глава МВД Франции заявил, что сторонники протестов атаковали его дом

Как отметил Кристоф Кастанер, в момент нападения в доме находились его жена и дочь.

Глава французского МВД Кристоф Кастанер заявил, что сторонники протестного движения "Жёлтые жилеты" напали на его дом на юге Франции. Об этом он рассказал на встрече с читателями издания Midi Libre в городе Ним 23 ноября.

— "Жёлтые жилеты" вчера (22 ноября) напали на мой дом в Форкалькье, где находятся моя жена и дочь, — сказал он, комментируя протесты против повышения цен на бензин.

Напомним, акции против повышения стоимости топлива начались во Франции 17 ноября. Как сообщили в МВД страны, в протестах по всей стране приняло участие более 287 тысяч человек. Движение против повышения цен известно под названием "Жёлтые жилеты", так как жёлтая накидка является обязательным атрибутом водителей в этой стране.

Ранее Лайф писал о том, что полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов" в Париже.