В Омске на потерявшего паспорт поджигателя мэрии завели три уголовных дела

Злоумышленник убежал, но выронил у дверей городской администрации неопровержимую улику.

Полиция возбудила сразу три уголовных дела в отношении рассеянного поджигателя, который 23 ноября попытался спалить мэрию Омска. Как сообщает региональное УМВД, дела заведены по статьям "Хулиганство", "Вандализм" и "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Злоумышленник облил входную дверь мэрии города горючей жидкостью, поджёг и убежал, но оставил на месте преступления улику — собственный паспорт. Вскоре пироман-неудачник был задержан. В МВД рассказали, что им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.

Отметим, что здание омской мэрии в результате нападения поджигателя не пострадало. Возгорание быстро потушили.