В ДНР обвинили ВСУ в применении ударного беспилотника

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В ДНР обвинили ВСУ в применении ударного беспилотника

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Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

В результате атаки БПЛА пострадал гражданский автомобиль и дома местных жителей.

Украинские силовики применили ударный беспилотник по посёлку Пантелеймоновка, находящемуся под контролем Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.

— Боевики вооружённых формирований Украины применили ударный БПЛА по населённому пункту Пантелеймоновка, — сказал Безсонов.

В результате атаки беспилотника пострадал гражданский автомобиль и дома местных жителей.

Ранее в ДНР сообщили, что мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ.

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