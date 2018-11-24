В ДНР обвинили ВСУ в применении ударного беспилотника

Украинские силовики применили ударный беспилотник по посёлку Пантелеймоновка, находящемуся под контролем Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции Даниил Безсонов.
— Боевики вооружённых формирований Украины применили ударный БПЛА по населённому пункту Пантелеймоновка, — сказал Безсонов.
В результате атаки беспилотника пострадал гражданский автомобиль и дома местных жителей.
Ранее в ДНР сообщили, что мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ.
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