В Раде заявили, что Меркель назвала срок вступления Украины в ЕС

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В Раде заявили, что Меркель назвала срок вступления Украины в ЕС

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Канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: © РИА Новости

По словам замглавы Блока Петра Порошенко, немецкий политик отвела Киеву на получение членства пять-восемь лет.

Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавнего визита в Киев назвала примерный срок, в течение которого Украина может вступить в Евросоюз. Об этом рассказал первый заместитель председателя партии Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко в эфире телеканала "Прямой".

По словам депутата Верховной рады, из уст Меркель "звучал срок пять-восемь лет, который нужно пройти стране, чтобы стать действительным членом ЕС".

Напомним, на встрече со студентами президент Украины Пётр Порошенко не смог назвать сроки вступления страны в Евросоюз и НАТО. Однако политик заверил, что это вопрос недалёкого будущего. Ранее эксперт объяснил Лайфу, почему НАТО никогда не примет Незалежную в качестве полновесного члена.

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