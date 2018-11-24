Космонавт рассказал, как можно проверить факт посещения американцами Луны

Сергей Рязанский признался, что сам не сомневается в том, что астронавты прогулялись по спутнику Земли.

Российский космонавт Сергей Рязанский прокомментировал слова главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что нужно проверить, был ли полёт американцев на Луну. По мнению космонавта, убедиться в этом можно, только обнаружив на спутнике Земли следы их пребывания.

— Наверняка есть и остатки посадочных модулей, роверов, и прочего, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Космонавт, впрочем, добавил, что не сомневается в факте высадки американцев на Луну. При этом Рязанский отметил, что российская лунная программа может стать промежуточным этапом к полёту на Марс.