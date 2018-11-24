"Осталось только потерять зубы". Дзюба примерил коньки и надел форму СКА

Капитан сборной России по футболу и нападающий петербургского "Зенита" Артём Дзюба примерил коньки и надел форму хоккейного клуба СКА. Спортсмен опубликовал фотографию, пошутив, что для полного соответствия новому образу ему кое-чего не хватает.

— Осталось только потерять зубы, — написал футболист в "Инстаграме".

По всей видимости, Дзюба встал на коньки и взял в руки клюшку для участия в съёмке проморолика к хоккейным матчам на стадионе "Санкт-Петербург".

Ранее Лайф писал, что форвард санкт-петербургского "Зенита" Артём Дзюба признан лучшим игроком российской сборной в Лиге наций. За капитана национальной команды проголосовало 739 тысяч болельщиков.