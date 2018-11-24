Боевики "Боко харам" похитили 15 девочек на юго-востоке Нигера

Нападению подверглись сразу две деревни в регионе Диффа, расположенном у границы с Нигерией.

Группа вооружённых боевиков из радикальной группировки "Боко харам"* похитила в ночь на 24 ноября 15 девочек на юго-востоке Нигера. Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на представителя местных властей.

Нападению подверглись сразу две деревни в регионе Диффа. Эта область является постоянным объектом атак со стороны боевиков "Боко харам", которые проникают в страну из соседней Нигерии.

Также сообщается, что днём ранее террористы убили в соседней с Даффой деревне Тумур восемь человек, семь из которых работали на французскую добывающую компанию Foraco International.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.