Путин внёс в Думу проект закона о более мягком наказании за мелкие преступления

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Путин внёс в Думу проект закона о более мягком наказании за мелкие преступления

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент предложил запретить арестовывать на время следствия подозреваемых в превышении полномочий в том случае, если преступление совершено в области бизнеса.

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить список преступлений, по которым прекращаются уголовные дела при условии возмещения ущерба. Информация о проекте опубликована в электронной базе данных ГД.

В документе говорится о преступлениях небольшой тяжести, которые связаны, в частности, с оформлением кредита, выплатами при использовании электронных средств, преднамеренном неисполнении обязательств по договорам, присвоении авторства или плагиате и прочем.

Документ также призван расширить список преступлений частно-публичного обвинения. Помимо того президент предложил запретить арестовывать на время расследования подозреваемых в превышении полномочий в том случае, если преступление совершено в области бизнеса.

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