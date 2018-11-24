Порошенко обвинил Россию в попытках повлиять на выборы на Украине

Лидер Незалежной заявил, что речь идёт о противодействии пропаганде, кибератакам и фейковым новостям.

Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в многочисленных попытках оказать влияние на украинские выборы. Об этом лидер Незалежной заявил на брифинге, который транслировался на украинском телевидении.

— Важные выборы состоятся в следующем году и на Украине — президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки, — сказал Порошенко.

По словам украинского лидера, речь идёт о противодействии пропаганде, кибератакам и фейковым новостям.

Напомним, в марте 2019 года на Украине запланированы президентские выборы. Также осенью пройдут парламентские выборы.