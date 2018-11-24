Более двух миллионов россиян проголосовали за новые имена для аэропортов

В ряде регионов определились лидеры, которые набрали 50% и более от общего числа голосов.

Свыше двух миллионов человек приняли участие в финальном этапе конкурса "Великие имена России", в рамках которого люди выбирают дополнительные названия для крупных аэропортов страны. Согласно информации на официальном сайте проекта великиеимена.рф, свои голоса уже отдали 2 077 292 граждан.

В ряде регионов определились лидеры, которые набрали 50% и более от общего числа голосов. За то, чтобы дополнить название аэропорта в Казани именем татарского народного поэта Габдуллы Тукая, высказалось 59%. В Калуге (50%) побеждает изобретатель Константин Циолковский, в Нижнем Новгороде (53%) — лётчик-испытатель Валерий Чкалов, в Новосибирске (56%) — маршал авиации Александр Покрышкин, а имя мореплавателя Витуса Беринга большинство (52%) хочет видеть в названии аэропорта в Петропавловске-Камчатском.

В Ставрополе побеждает полководец Александр Суворов с 68% голосов, за дополнение аэропорта в Тюмени именем химика Дмитрия Менделеева высказалось 52%. На вывеске воздушной гавани в Чебоксарах 64% хотят видеть имя лётчика-космонавта Андрияна Николаева, а в Челябинске — физика Игоря Курчатова (57%).

В других субъектах РФ может смениться лидер. Россияне не могут определиться, чьё имя достойно быть увековечено в названии аэропорта Шереметьево в Москве — авиаконструктор Андрей Туполев всего на 1,22% опережает поэта Александра Пушкина. В Калининграде разница голосов за философа Иммануила Канта и императрицу Елизавету Петровну ещё меньше — 0,17%. В Красноярске оперный певец Дмитрий Хворостовский опережает художника Василия Сурикова всего на 3%. В Анадыре аналогичный разрыв между писателем Юрием Рытхэу и лётчиком Павлом Виноградовым. В Екатеринбурге писатель Павел Бажов опережает основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова на 1% голосов.

Продолжается борьба между отдельными регионами за пять популярных имён — Петра I, Михаила Ломоносова, Михаила Лермонтова, Сергея Королёва и Фармана Салманова. На данный момент Архангельск выигрывает у Москвы (Домодедово) имя Ломоносова, Воронеж — Петра I у Санкт-Петербурга, а Пенза — Лермонтова у Минеральных Вод.