В Волгоградской области при пожаре погибли внук и бабушка

Женщина привезла своих маленьких детей в дом к матери, а сама ушла на подработку.

Сегодня днём в частном доме в селе Западновка Городищенского района Волгоградской области при пожаре погибли маленький мальчик и его бабушка. Также под завалами может находиться ещё один ребёнок, его поиски продолжаются, сообщило управление СК РФ по региону.

— В ходе тушения обнаружены останки хозяйки жилища и её внука. По данному факту территориальным подразделением СК РФ организована доследственная проверка, — сообщили в ведомстве.

К 59-летней матери приехала дочь с двумя сыновьями — полутора и трёх лет, а сама ушла на подработку. Около 15:00 по местному времени (14:00 мск) соседи увидели задымление в доме, взломали дверь, но не смогли войти из-за огня.

Напомним, недавно ещё двое детей погибли при пожаре в частном доме в Волгограде.