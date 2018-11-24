"Молодая гвардия" помогла вернуть семье мальчика-героя, спасшего брата и сестёр

Как оказалось, детей забрали после пожара из-за того, что у родителей не было кроватей для них.

Активисты рязанского отделения "Молодой гвардии" Единой России помогли воссоединиться многодетной семье из села Чучково, чей дом сгорел в августе этого года. Тогда маленького брата и трёх сестёр спас восьмилетний Максим, которого впоследствии глава МЧС и спикер Совфеда наградили медалью "За мужество в спасении".

После пожара родители получили социальное жильё, однако из-за отсутствия в квартире условий, необходимых для проживания детей, органы опеки поместили пятерых детей в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних.

На днях об этом из СМИ узнали активисты и уже на следующее утро глава рязанского регионального отделения "Молодой гвардии" Артём Никитин встретился с руководством Чучковского района, родителями Максима и органами опеки. Выяснилось, что для воссоединения семьи нужны кровати для четверых старших детей, письменный стол и кухонный уголок.

В тот же день семье привезли необходимую мебель и детей вернули в семью, а ещё постельное бельё, бытовые принадлежности и подарки детям. Домой не приехал только сам герой — Максим с ангиной пока находится в больнице.

— Молодогвардейцы пригласили всю семью принять участие во II Форуме маленьких героев, который состоится 6 декабря в Москве, — рассказал глава координационного совета "Молодой гвардии" Денис Давыдов.

Он добавил, что организация намерена разобраться, почему дети были вынуждены жить без родителей на протяжении длительного времени и этот вопрос не решался местными властями до того, как о нём стало известно в СМИ.