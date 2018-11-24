Энтузиасты предложили помощь "Роскосмосу" в поиске следов американцев на Луне

Блогер Зелёный Кот написал открытое письмо в адрес Дмитрия Рогозина в ответ на его заявления о полёте на спутник Земли.

Автор проекта создания лунного спутника для поисков следов высадки американцев Виталий Егоров обратился к "Роскосмосу" с просьбой профинансировать дальнейшую работу по созданию космического аппарата. Об этом Егоров написал на своей странице в "Фейсбуке".

— В 2015 году наша группа инженеров-энтузиастов поставила перед собой задачу разработки малого космического аппарата, способного сфотографировать и передать на Землю снимки, на которых можно было бы рассмотреть следы высадки астронавтов NASA и советских "Луноходов", — написал Егоров, также известный как Зелёный Кот.

Как отмечается, осенью 2015 года на создание такого микроспутника инженерам-энтузиастам удалось собрать 1,7 миллиона рублей. По словам Егорова, команде уже удалось достичь прогресса в проектировании аппарата.

По его словам, данная задача может хорошо послужить в качестве общественного проекта, чтобы на государственном уровне не подвергать факт высадки США на Луну сомнению.

Напомним, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на вопрос, были ли американцы на Луне. Позже космонавт Сергей Рязанский заявил, что это можно проверить, только обнаружив следы их пребывания на спутнике Земли.