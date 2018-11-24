Стал известен размер первого кредитного транша МВФ для Украины

Отмечается, что уже до Нового года страна может получить до 2,5 миллиарда евро на поддержание экономики.

Украина получит первый транш по новой программе с Международным валютным фондом в размере полутора миллиардов долларов. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на свой источник.

— Первый транш составит 1,5 миллиарда долларов, второй и третий транши — по 1,2 миллиарда долларов, — сказал он.

Общий объём привлечённых Украиной средств до конца 2018 года может превысить 2,5 миллиарда долларов.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Еврокомиссия поможет Украине получить €500 млн от МВФ в качестве макрофинансовой поддержки.