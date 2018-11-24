Российского писателя Виктора Ерофеева не впустили в Грузию

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Российского писателя Виктора Ерофеева не впустили в Грузию

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Виктор Ерофеев. Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

В полиции этой страны заявили, что ему отказано как лицу, не имеющему гражданства.

Российского писателя Виктора Ерофеева не пустили на территорию Грузии и вернули обратно в Россию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД Грузии.

В грузинском МВД заявили, что писателя не пустили в страну, так как "данному лицу было отказано в прохождении на грузинскую территорию на основании статьи о правовом положении иностранных граждан и лиц, не имеющих гражданства".

Ранее россиянина не пустили на Украину из-за георгиевской ленты на багаже.

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