Режиссёр сериала про Индиану Джонса скончался в возрасте 90 лет

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Режиссёр сериала про Индиану Джонса скончался в возрасте 90 лет

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Николас Роуг известен как один из самых страстных исследователей тёмных сторон человеческой сущности.

Британский режиссёр Николас Роуг скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на семью кинодеятеля.

<p>Фото: Би-би-си</p>

Николас Роуг родился 15 августа 1928 года в Лондоне. Был оператором и в этой работе добился признания, после чего занялся режиссёрской деятельностью. Известен как один из самых страстных исследователей тёмных сторон человеческой сущности.

Он снял множество фильмов, среди которых "Человек, который упал на Землю" с Дэвидом Боуи в главной роли, а также телесериал "Хроники молодого Индианы Джонса".

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