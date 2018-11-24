Россельхознадзор ввёл запрет на ввоз мяса с четырёх белорусских предприятий

Ограничения наложены в связи с повторным обнаружением ветеринарных препаратов в колбасных изделиях.

Россельхознадзор вводит с 24 ноября временный запрет на поставки говядины и мяса птицы с четырёх белорусских предприятий после выявленных нарушений в товарах. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Решение о наложении ограничений было принято после повторного обнаружения ветеринарных препаратов кокцидиостатиков в колбасных изделиях из мяса птицы компании "Беловежские деликатесы", продукции Витебской бройлерной птицефабрики и птицефабрики "Дружба". Помимо этого, был обнаружен антибиотик тетрациклин в продукции птицефабрики "Дружба" и говядине Слуцкого мясокомбината.

Также Россельхознадзор усилил лабораторный контроль над продукцией семи предприятий после обнаружения нарушений различного рода. Суммарно в данный момент в РФ запрещён ввоз продукции с более чем 60 белорусских предприятий.

Летом Россельхознадзор решил ограничить поставки молока из Белоруссии.