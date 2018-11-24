Испания согласилась снять вето с соглашения по Брекситу

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Испания согласилась снять вето с соглашения по Брекситу

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Фото: © Pixabay

Испания и Евросоюз пришли к соглашению по поводу Гибралтара, из-за чего Мадрид снимет наложенное ранее на Брексит вето. С таким заявлением выступил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес.

— Европа и Великобритания согласились на требования, обозначенные Испанией, поэтому, как следствие, Испания снимет вето и проголосует завтра, — уточнил Санчес.

Ранее стало известно, что запланированный 25 ноября саммит в Брюсселе, одобряющий выход Великобритании из ЕС, может быть отменён, если стороны не договорятся с Испанией по поводу Гибралтара. Официально Брексит должен состояться 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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