Трёхтысячелетняя гробница с мумией обнаружена в Египте

Археологи считают, что, скорее всего, она принадлежала служителю храма бога Амона.

Археологи обнаружили древнюю гробницу времён XIX династии фараонов (примерно 1292–1186 годы до н .э.) в районе города Луксор на юге Египта. Об этом сообщают местные СМИ.

Гробница, скорее всего, принадлежала служителю храма бога Амона. В ней находились саркофаг с мумией, погребальные фигурки и маска. На стенах гробницы имеются цветные росписи.

Рядом с гробницей обнаружена ещё одна с двумя саркофагами, но более позднего периода, времён правления XXV династии фараонов.

А в Подмосковье археологи ранее обнаружили череп мамонта с кладом внутри.