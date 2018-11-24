Трёхтысячелетняя гробница с мумией обнаружена в Египте

Археологи обнаружили древнюю гробницу времён XIX династии фараонов (примерно 1292–1186 годы до н .э.) в районе города Луксор на юге Египта. Об этом сообщают местные СМИ.
Гробница, скорее всего, принадлежала служителю храма бога Амона. В ней находились саркофаг с мумией, погребальные фигурки и маска. На стенах гробницы имеются цветные росписи.
Рядом с гробницей обнаружена ещё одна с двумя саркофагами, но более позднего периода, времён правления XXV династии фараонов.
А в Подмосковье археологи ранее обнаружили череп мамонта с кладом внутри.
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