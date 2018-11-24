На фоне ковра в кокошнике. Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

Специально для музыкального видео авторы создали табличку с названием вымышленного населённого пункта — Орейрово.

Звезда сериала "Дикий ангел" уругвайская актриса Наталия Орейро выпустила клип на песню To Russia with Love ("В Россию с любовью"), снятый в подмосковном городе Балашихе.

Специально для музыкального видео авторы создали табличку с названием вымышленного населённого пункта — Орейрово. По сюжету певица приезжает в Россию, чтобы устроить праздник своим поклонницам.

Клип выполнен в стиле 80-х и 90-х. В клипе показаны типичные атрибуты советского и российского быта тех времён: аккордеон, ковёр на стене, кокошники и пиратские видеокассеты. Сама песня исполнена на трёх языках: испанском, английском и русском.

Летом вышел клип Орейро в честь ЧМ-2018, в котором она тоже спела по-русски.