Президенты Украины и Латвии вместе посетят Донбасс

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Президенты Украины и Латвии вместе посетят Донбасс

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Петр Порошенко и Раймондс Вейонис. Фото: © Пресс-служба президента Украины

Порошенко в целях безопасности отказался назвать конкретное место в регионе, в которое они отправятся.

Президенты Украины и Латвии, Пётр Порошенко и Раймондс Вейонис, намерены посетить завтра, 25 ноября, подконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом лидеры сообщили во время совместного брифинга по итогам встречи в столице Незалежной.

— Завтра посещу районы, которые пострадали на востоке Украины. Для меня сложно осознать и представить, что в Европе есть территории, которые поражены таким конфликтом, — заявил Вейонис.

В свою очередь Порошенко уточнил, что его коллега "будет у линии столкновения", но в целях безопасности отказался назвать конкретное место в Донбассе, которое посетит Вейонис.

Ранее стало известно, что президент Украины наградил латвийского лидера орденом Ярослава Мудрого I степени. А Вейонис поддержал позицию Киева и высказался за продление санкций против Москвы.

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