В МИД РФ назвали антинаучными заявления о "геноциде украинского народа"

Попытки заявлять о "геноциде украинского народа" при помощи голодомора не имеют ничего общего с историческими фактами. Об этом сегодня заявили в МИД РФ.
— Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер, — отметили в ведомстве.
Там добавили, что голод, который разразился в Советском Союзе в 30-е годы прошлого века, затронул многие народы этой страны.
— Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР, — отметили в МИД РФ.
В своей публикации в "Фейсбуке" ведомство обратилось к Министерству иностранных дел Украины. В этой стране сегодня отмечают 85-летие тех трагических событий.
Напомним, Сенат США ранее единогласно признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
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