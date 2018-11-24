В МИД РФ назвали антинаучными заявления о "геноциде украинского народа"

Голод в 1930-е годы в СССР стал общей трагедией русских, украинцев и других народов, подчеркнули в ведомстве.

Попытки заявлять о "геноциде украинского народа" при помощи голодомора не имеют ничего общего с историческими фактами. Об этом сегодня заявили в МИД РФ.

— Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что голод, который разразился в Советском Союзе в 30-е годы прошлого века, затронул многие народы этой страны.

— Он стал общей трагедией русских, украинцев, казахов и других народов страны и крупнейшей гуманитарной катастрофой на территории СССР, — отметили в МИД РФ.

В своей публикации в "Фейсбуке" ведомство обратилось к Министерству иностранных дел Украины. В этой стране сегодня отмечают 85-летие тех трагических событий.

Напомним, Сенат США ранее единогласно признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.