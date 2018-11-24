Польша присоединилась к проекту по созданию киберсил быстрого реагирования ЕС

Ранее декларацию о намерении участвовать в программе подписали Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Испания.

Польша официально присоединилась к проекту по созданию кибернетических сил быстрого реагирования Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы, страны — инициатора идеи по усилению коллективной борьбы с угрозами в киберпространстве.

— Декларацию о намерениях (Declaration of Intent) подписал находящийся с визитом в Вильнюсе министр обороны Польши Мариуш Блащак, — отмечается в сообщении.

В июне этого года данную декларацию подписали Литва, Эстония, Хорватия, Нидерланды, Румыния и Испания. Проектом руководит Вильнюс. Его участниками также являются Франция и Румыния, ещё четыре страны — Бельгия, Греция, Словения и Германия — наблюдатели.