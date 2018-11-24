В Улан-Удэ двое бездомных погибли, обварившись кипятком в коллекторе

В Улан-Удэ погибло двое бездомных, обварившись кипятком в коллекторе. Как сообщили в Центре медицины катастроф Бурятии, также пострадала одна женщина.
— Они открыли задвижку в коллекторе и попали под кипяток, — приводит РИА "Новости" слова представителя центра.
У пострадавшей женщины — ожоги нижних конечностей второй-третьей степени, а также 15% тела. Она получила вред здоровью средней тяжести.
Отмечается, что на месте происшествия был ещё один человек, однако он убежал. По информации местных СМИ, все четверо распивали в коллекторе.
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