В Улан-Удэ двое бездомных погибли, обварившись кипятком в коллекторе

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В Улан-Удэ двое бездомных погибли, обварившись кипятком в коллекторе

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Как стало известно, компания из четырёх человек распивала в коллекторе спиртное. Одна женщина пострадала, ещё один человек убежал.

В Улан-Удэ погибло двое бездомных, обварившись кипятком в коллекторе. Как сообщили в Центре медицины катастроф Бурятии, также пострадала одна женщина.

— Они открыли задвижку в коллекторе и попали под кипяток, — приводит РИА "Новости" слова представителя центра.

У пострадавшей женщины — ожоги нижних конечностей второй-третьей степени, а также 15% тела. Она получила вред здоровью средней тяжести.

Отмечается, что на месте происшествия был ещё один человек, однако он убежал. По информации местных СМИ, все четверо распивали в коллекторе.

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