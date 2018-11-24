Порошенко заявил об исторической ответственности России за голодомор

Украинский лидер считает, что это преступление не имеет срока давности, и хочет, чтобы всё мировое сообщество согласилось с этим.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Россия исторически ответственна за голод 30-х годов в СССР, который в Киеве называют голодомором украинского народа.

— Историческая ответственность за голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемнице СССР, и то преступление не имеет срока давности <…>, — сказал Порошенко на мероприятии по случаю Дня памяти жертв голодомора.

Нужно отметить, что голод 1932–1933 годов охватил не только Украину, но и все основные зерновые районы СССР, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Чернозёмной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал.

В то время погибло около 8 миллионов человек разных национальностей, в том числе 3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии, 2–2,5 миллиона — в РСФСР.

Власти Украины считают голодомор геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются признания этого от всего мирового сообщества. МИД РФ сегодня уже назвал антинаучным такое трактование истории.