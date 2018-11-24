На Украине рассказали о ходе строительства "Стены" на границе с Россией

Проект был снова продлён — теперь до 2021 года. В бюджете страны на 2019-й уже заложено 400 млн гривен ($14,4 млн) на его реализацию.

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о ходе строительства фортификационных сооружений на украинско-российской границе. По словам министра, в рамках проекта "Стена" выполнено около 47% работ.

— Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высоки. И функционал вдоль границы — не только ограда с проволокой, здесь самое главное — интеллектуальный компонент и реагирование, — приводит слова Авакова пресс-служба МВД Украины.

В связи с тем что в 2015–2017 годах было недофинансирование "Стены", проект был продлён до 2021 года. В МВД Незалежной рассказали, что в бюджете на 2019-й уже заложено 400 млн гривен ($14,4 млн), но госпогранслужба надеется на дополнительное финансирование.

В ноябре 2014 года Украина решила усилить границу с РФ и соорудить там фортификационные сооружения и охранные системы, а также вырыть ров. На реализацию проекта "Стена", или "Европейский вал", планировали выделить 4,1 миллиарда гривен (около $150 миллионов). До 2016 года было выполнено всего 14% работ, а с марта 2016-го Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по факту растраты выделенных на "Стену" бюджетных средств.