В Париже съёмочная группа RT пострадала в ходе массовых протестов — видео

У оператора небольшая травма головы, один из корреспондентов получил ожоги, но команда продолжала работать.

Съёмочная группа RT пострадала при освещении протестов "жёлтых жилетов" в Париже. Об этом сообщила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в своём телеграм-канале.

— Съёмочная группа RT и стрингер нашего видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже, где французы требуют от Макрона понижения цен на топливо, — написала Симоньян.

Как отмечается, оператор RT France получил небольшую травму головы, у одного из корреспондентов ожоги, но команда продолжает вести репортаж в прямом эфире.

Напомним, во Франции продолжаются массовые протесты против роста цен на топливо. Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против "жёлтых жилетов".