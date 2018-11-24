"Это беспредел". Oxxxymiron, Баста и Noize MC устроят концерт в поддержку Хаски

Музыканты заявили, что должны принципиально поддержать Кузнецова в этот сложный момент.

Российские рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC устроят концерт в Москве 26 ноября в поддержку своего арестованного коллеги Хаски. Все вырученные от выступления деньги исполнители пообещали перечислить ему. Концерт "Я буду петь свою музыку" анонсировал Oxxxymiron в "Инстаграме".

— Это беспредел. Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент, — подчеркнул рэпер в видеообращении.

Oxxxymiron отметил, что, поскольку Хаски не в состоянии сейчас выступать и зарабатывать, они с Бастой и Noize MC сделают это за него и перечислят находящемуся в СИЗО коллеге всю выручку. Рэпер пригласил фанатов на концерт, который состоится в московском "Главclub Green Concert" 26 ноября.

Напомним, суд в Краснодаре 23 ноября арестовал Хаски [Дмитрия Кузнецова] на 12 суток за мелкое хулиганство. За отказ проходить медосвидетельствование музыканту дали ещё трое суток.